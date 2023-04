La emoción de Adele y James Corden en la última semana de "The Late Late Show"

Cabe destacar que la artista británica ya ha estuvo presente en el show de James, viviendo grandes momentos mientras cantan en el auto camino al estudio, sin embargo esta es la primera ocasión que Adele maneja y el conductor va de copiloto.

La emoción de Adele y James Corden al cantar en el Carpool Karaoke

Mientras iban en el trayecto comenzaron a recordar grandes instantes, cantando "Don´t rain on my parade" de Cabaret, en la que la artista no pudo evitar quebrarse, al hablar de como James la ayudó a superar su divorcio hace unos años.

“Cada vez que canto ‘I Drink Wine’ en Las Vegas, pienso en ti”, manifestó la interprete alhacer referencia que escribió la canción pensando en él. De igual manera sugirió que James no estaba feliz con su vida en los Estados Unidos, admitiendo que se sintió "insegura".

Segundos después el conductor explicó: “Eran cosas del trabajo, Internet y todas esas cosas”, al lo que Adele agregó: “Me hizo pensar, me sentía tan insegura, contigo sintiéndote insegura, porque siempre has sido como [la adulta], lo has hecho, desde que tenía 21 años”.

Durante en el viaje ambos hablaron de lo que ha significado su amistad a lo largo de los años, debido a que ambos han estado presentes en sus momentos más díficiles: “Y luego fui al estudio un par de semanas después, escribí esto y lo canté en mi teléfono y te lo envié y recuerdo que dijiste: ‘Así es exactamente como me sentía’”, destacó Adele.

“Fue todo lo que estaba sintiendo ese día. Me quedé anonadado por cómo te las arreglaste para tomar todo lo que yo mismo estaba sintiendo, y... la vida, y simplemente ponerlo en un verso. Es el mayor privilegio que de una conversación tan honesta entre dos amigos que creaste tal cosa, me sorprende”, sumó James.

Al final del programa la emoción volvió a aparecer en ambos: “Eres uno de mis mejores amigos. Te voy a echar mucho de menos”, confesó Adele al final del programa. "Nuestra amistad y la amistad de nuestra familia no tiene nada que ver con la distancia”, cerró James.