La contundente opinión de Belinda sobre el embarazo de Cazzu ¿Qué dijo?

“Ya no voy a responder más de esto, les deseo lo mejor. Les pido por favor, y aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados”, sumó Belinda hablando con mucha seriedad.

“De verdad, es muy molesto porque la vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo creo que yo no tengo por qué hablar de nadie”, cerró de manera muy contundente.

Así anunció Cazzu que estaba embarazada

Horas antes de iniciar su show en la capital agentina, la artista publicó un mensaje en su Twitter muy al estilo de Rihanna cuando anunció que estaba embarazada, por lo que de manera indirecta le avisó sus fanaticos que dentro de poco será mamá.

“Vamos a estar en vivo en Buenos Aires por última vez en el año y no sé por cuánto tiempo más porque hasta que no tenga el mejor próximo disco de mi vida, no voy a dar un show. Yo se los aviso ahora”, soltó la cantante argentina.

Seguidamente llegó el momento de la revelación, debido a que mientras deleitaba a sus miles de fanáticos presentes y en medio de la canción 'Isla Verde', descubrió su vientre y luego bajó una plataforma que utilizó en el show, para acabar de una vez con todos los rumores.

Por su parte, su pareja también hizo eco de esto, al publicar en su storie de Instagram el momento en el que la cantante dio a conocer la noticia.