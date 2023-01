La confesión de Tini Stoessel en 'El Hormiguero' sobre cómo ha vivido la fama

Y más adelante agregó: “Creo que en la vida todo tiene su lado positivo y su lado negativo. En este caso, lo que más me costó en su momento y lo que más me sigue costando es la exposición 24/7. Hay algo de mi vida personal también, en algún punto, y mis cosas que intento mantenerlas en privado, aunque a veces es un poco difícil”, confesó.

Asimismo, recordó cómo era enfrentar la fama siendo tan chica: "Uno tiene que estar preparado para escuchar a personas que tienen cosas extremadamente horribles para decirte. Y siendo tan vulnerable. Porque hoy, a los 25 años, habiendo aprendido y siendo una persona que trabajó mucho su seguridad, que voy al psicólogo, que tengo personas que me aman, que conocen mi corazón y todo, es una cosa. Ahora, a los 14 años, es una cosa muy difícil”, sostuvo la artista argentina.

Cuando recién empezaba la entrevista, el conductor le dijo al público que el motivo de la visita de Tini Stoessel, era la presentación de un tema que estará además en su nuevo disco. Lo que no esperaba la cantante, es que Pablo revelara todo sobre este álbum así, sin suspenso alguno: "El single que se llama Muñecas formará parte de tu nuevo álbum que se llama Cupido que sale el 17 de febrero", tiró, dejando sin palabras a la artista.

"¡Lo dijiste así de una, pumba!", le respondió Tini Stoessel con evidente cara de sorpresa. Y el conductor al darse cuenta que se había adelantado, le preguntó: "¿No lo sabía la gente?". El incómodo momento estuvo acompañado de risas, y la argentina agregó: "Me dijeron que lo íbamos a presentar, pero yo todavía no había dicho el nombre... pero está bien, no pasa nada".