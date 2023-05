La confesión de Romina de Gran Hermano que revolucionó las redes

image.png

"Hace una semana que volvimos a estar juntos. En este punto, el encierro me ayudó. Veníamos de una separación de 5 meses, fue previo a que yo entrara a la casa. Era algo definitivo, estábamos tramitando el divorcio, pero al salir, mejoró todo. GH nos sirvió un montón como pareja", reveló en el ciclo radial de Ulises Jaitt.

La frase de Romina después de que la relacionaran sentimentalmente con L-Gante

Uno de los temas que más ha dado que hablar en las últimas semanas, fue el de una posible relación sentimental que habría iniciado la ex Gran Hermano Romina Uhrig con el cantante L-Gante. Es por ello que ahora la ex diputada ofreció unas declaraciones al respecto.

“Nos juntamos, pero no estoy con L-Gante. Es un amigo, un compañero”, explicó Romina luego de que en el ciclo "Socios del Espectáculo" hablaran sobre un creciente encuentro que tuvo con el cantante. Sin embargo eso no es todo lo que tuvo que decir sobre ello.

En el show radial de "El show de Ulises Jaitt" el periodista quiso saber más sobre el tema por lo que la respuesta de Romina fue muy contundente: "No, chicos. Por una foto digamos... Me cayó re contra bien pero no, no pasó nada. Charlamos, todo bien pero no pasó nada. No es mi perfil, es muy chico. Tiene 23 años".