La confesión de Bad Bunny sobre sus besos con hombres

El conocido como Conejo Malo habló de lo que significó besar al actor mexicano Gael García Bernal en las grabaciones del filme Cassandro, en la que tiene una escena de amor con Bernal.

"Mi primer beso en una película y fue con un hombre", dijo el cantante."Ese es mi castigo por estar con tantas mujeres en mi vida", bromeó el intérprete de “Titi me preguntó”, quien en la actualidad es relacionado sentimentalmente con la modelo estadounidense Kendall Jenner tras su ruptura con Gabriela Berlingueri.

Bad Bunny: otros besos con hombres

Pero, Bad Bunny quiso dejar las cosas en claro: "Si estás actuando, estás siendo una persona que no eres", añadió. "Así que cuando me pidieron eso, les dije: 'sí, estoy aquí para lo que quieran'. Creo que fue muy cool. No me sentí incómodo", reveló.

Bad Bunny.jpg Así luce Bad Bunny en la portada de la revista TIME

La película Cassandro se mostró en el festival de cine Sundance en enero, pero no se ha anunciado su fecha de estreno. Sin embargo, no se trata del primer beso de Bad Bunny con un hombre, ya que en agosto acaparó titulares al besar a uno de sus bailarines en Yankee Stadium en los MTV Video Music Awards.

"Yo creo que el sexo es un mundo gigante y todos son libres de verlo como quieran y hacerlo con quien quieran, como quieran, con infinitas posibilidades", dijo el artista de 29 años, que se vistió de mujer en el video musical de "Yo perreo sola".