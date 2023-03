La China Suárez y Rusherking: ¿Casamiento o videoclip?

Sin embargo las fotos de ellos no fueron subidas a las redes de ninguno de los dos, sino desde el perfil de Caro Nolte quien es booker de la China y Thomas Raimondi , fotográfo de ambos, motivo por lo que los rumores se incrementaron considerablemente.

No obstante, otros expertos aseguran que las polémicas imágenes se debe a un próximo video clip del cantante en el que el tema pricipal es una boda, motivo por el que los rumores explotaron, sin embargo ninguno de los dos, ni personas allegadas a ellos han hablado al respecto.

image.png

Rusherking se sinceró sobre su relación con la China Suárez

Hace poco el cantante Rusherking habló de cómo es su relación con la China Suárez con quien ya tiene casi un año, además reveló de todo lo que significa ella para él: “Aprendo mucho de ella y espero que ella también de mi”, expresó.

Luego detalló lo que significó todo el escrutinio público una vez que comenzaron a salir: “Fue heavy, pero me ayudó a entender mucho todo. Tenía una exposición en mi ámbito, con mis cosas y cambió todo; de golpe estaba en la tele, empecé a salir en las revistas por mi novia... Fue una locura”, detalló.

Seguidamente habló que su equipo le dio un gran apoyo en este proceso: "creo que no me lo hubiera bancado si no". Además comentó que el hecho de ella trabaje en el medio desde pequeña le sirve para afrontar las situaciones en su vida diaria de otra manera: “Trato de madurar y crecer rápido”, enfatizó.