La China Suárez abandona el país por un tiempo ¿Cuál es el motivo?

image.png

Para este viaje la China no lo hizo sola, debido a que se fue junto a sus pequeños, tal y como lo mostró con una foto junto a Magnolia. Sus hijos estarán acompañándola y disfrutan con su madre, cuando esté libre de las ocupaciones de su nuevo proyecto.

Lo que dijo la China Suárez sobre sus estrías

Antes de partir a Uruguay, la China Suárez, estuvo durante algunos días en Río de Janeiro, Brasil. A pesar de que el viaje fue por motivos laborales, la actriz aprovechó la oportunidad para pasar y disfrutar de algunos de los sitios turísticos de la ciudad.

La también cantante siempre causa revuelo en redes sociales y durante el viaje a Brasil no fue la excepción, ya que posteó fotos con el productor Rodo Lamboglia, a quien habían señalado como su nuevo novio luego de su ruptura con Rusherking.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCs_5d__R7L2%2F%3Futm_source%3Dig_embed&ig_rid=db109bca-626f-4021-a27e-500632c5f86b&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by China Suarez (@sangrejaponesa)

Luego de esto, el viernes 2 de junio, la China Suárez publicó varias imágenes de ella en la playa usando una bikini roja. En las fotos la actriz podía verse entretenida y feliz, disfrutando de sus ratos libres bajo el sol. Pero sobre su publicación, una seguidora le escribió un mensaje que hizo que la famosa le contestara al instante.

Esta usuaria escribió junto a un emoji de un corazón rojo: “Gracias por no editarlas”. Estas palabras no pasaron desapercibidas para la actriz que le contestó en su mismo posteo: “Pa queee. Las tengo desde los 15 años, jaja ya hasta me encariñé”. Acto seguido, se sumaron los comentarios de muchos seguidores defendiendo a la China, aunque ella ya se había encargado de desactivar el tema dando su opinión al respecto.