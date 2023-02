La buena racha de Romina en Gran Hermano: es líder de la semana

https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1625682204805287938 Romina es la nueva líder de la semana No te pierdas nada de lo que pasa en #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC #GH2022 pic.twitter.com/c5zqihPEed — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 15, 2023

En la edición de Gran Hermano de este martes, la misión era caminar sobre una viga llevando pequeños cubos y apilarlos al final del recorrido, sobre una hamaca que iba subiendo y bajando en tanto el participante se acercaba más o menos a ella.

Gran Hermano: la prueba de liderazgo

Los concursantes requerían de concentración y equilibrio absoluto. Así las cosas, tras la primera ronda de juego en el sector de la arena, quienes resultaron finalistas fueron Romina y Lucila, La Tora, que debieron enfrentarse en la final que fue transmitida en vivo en medio del debate diario.

La tensión llegó por la división que existe entre los participante, quienes están por grupos y precisamente Romina y La Tora están una en cada bando, por ello todos estuvieron atentos a la definición y ver qué jugada podría llegar a darse al momento de las nominaciones y el posterior salvataje de uno de los hermanitos.

Romina y la Tora tenían gran concentración en la arena mientras apilaban los cubos. Faltando un minuto para la definición y cuando ambas estaban muy parejas en el recorrido, los cubos de Lucila cayeron y Romina empleó la técnica de quedarse quieta e intentar incluso no respirar, para evitar que la hamaca que sostenía los cubos se mueva lo menos posible, a la espera de que solo pase el tiempo.

Fue así como la exdiputada se coronó como líder de la semana en Gran Hermano. Sin embargo, La Tora no se quedó callada y aclaró luego de finalizada la competencia que “si sabía que me podía quedar parada en seis o en siete (cubos) también me quedaba, la felicito a Romi, pero si sabía que me podía quedar en stand by me quedaba”.