La angustia de Barbie Vélez por la primera salida sin su hijo

Esta es mi primera salida sin mi bebé, estoy con el celular chequeando que está con el papá. La veo a ella (Cande) con Vita que la trajo y dije 'ay, como no la traje a mi bebé', pero bueno, ya la próxima voy a venir con él", confesó Barbie .

image (17).jpg

"Me costó separarme hoy de mi bebé, es heavy. Quedó el papá a cargo, que lo amo con toda mi alma, suma confianza, lo cuida a la par. En un momento le dije a Lucas 'no me mandés más fotos, no puedo ver más fotos porque estoy por llorar'", cerró.

Asi fue la llegada de Salvador, el hijo de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez

El 24 de febrero de este año nació Salvador el hijo de Barbie Vélez junto a su pareja Lucas Rodríguez. Los encargados de informar la noticia fueron los padres de Barbie, Nazarena y Alejandro Pucheta, que hablaron directamente Ángel de Brito y resto de las angelitas.

Allí los flamantes padres dieron detalles de la llegada a este mundo del pequeño, que nació en la Maternidad Suiza Argentina. “Bienvenido Salvador. 17.05. 3.500 kg”, escribió muy emocionado Alejandro junto a la imagen de las huellas del pequeño.

Hace unas semanas Barbie había dicho que tenía varias opciones para el nombre del pequeño, entre los que destacaban: Salvador, Bautista y Baltazar, que luego de un tiempo decidieron inclinarse por el de Salvador y así lo anunciaron.