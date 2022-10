Kylie Jenner y Travis Scott enfrentan rumores de infidelidad y ruptura

Ahora, estos rumores de infidelidad surgieron cuando la influencer publicó un vídeo en sus historias de Instagram en donde se le ve en un set de grabación con Travis Scott al fondo. “Obvio, yo estoy dirigiendo”, escribió Rojean al compartir las imágenes, mismas que fueron eliminadas minutos después de su publicación.

La reacción de Travis Scott

Cuando los vídeos y las teorías se hicieron virales, Travis Scott acudió a sus perfiles en redes sociales para aseverar que nunca ha estado con Rojean Kar y que, incluso, ésta tomó fotografías de manera prohibida en un set cerrado.

“Está sucediendo mucha mierda. Una persona no invitada comenzó a esparcir fotografías de lo que se suponía era un set cerrado mientras estaba dirigiendo mi vídeo. Diré esto por última vez. Nunca he estado con esta persona, así que, por favor, detengan estos ciberjuegos y toda la historia ficcional.”, se lee en un mensaje compartido en redes sociales.

Ante la respuesta de la pareja de Kylie Jenner, la influencer subió un vídeo en su cuenta de Instagram contando su lado de la historia, además de afirmar que Travis ha engañado a Kylie Jenner en múltiples ocasiones.

“Deja de decir que no me conoces y que nunca has estado conmigo, cuando definitivamente lo has estado, cuando todos te han visto conmigo, cuando tengo imágenes y vídeos juntos. (...) Vamos. Engañas a esa p*rra todas las p*tas noches. Toda la p*ta ciudad lo ha visto”, expresó. Hasta ahora, Travis Scott no ha respondido, mientras que Kylie Jenner no se ha expresado al respecto.

La relación entre Kylie Jenner y Travis Scott

El rapero y la menor del clan Kardashian - Jenner comenzaron a salir en 2017 y un año después, en 2018, le dieron la bienvenida a su primogénita, Stormi. En 2019, la pareja se separó por una supuesta infidelidad que involucró a Rojean Kar, aunque ambas personalidades siempre lo negaron.

Posteriormente, Kylie y Travis retomaron su romance y dieron la bienvenida a su segundo hijo juntos a inicios de 2022. Hasta ahora, no se ha confirmado si la pareja realmente terminó su relación o si siguen juntos.