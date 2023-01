Kylie Jenner mostró por primera vez el rostro de su segundo hijo y reveló su nombre

En las imágenes se observa al bebé sentado en una silla alta disfrutando de los restos de comida que le quedaron en su babero. También aparece con Kylie Jenner posando frente al espejo y dándose mucho amor. El posteo fue acompañado con el nombre de “Aire” y un corazón.

kylie jenner.jpeg

Desde el momento de la publicación, los fanáticos recibieron con mucho cariño el nuevo nombre del segundo bebé de Kylie Jenner, y le han dejado muchos comentarios con buenos deseos, amor y admiración. “I love you Aire Webster”, se lee en el pie del posteo.

Anteriormente, Kylie Jenner había anunciado en sus historias de Instagram que le había cambiado el nombre de su hijo: "Para su información, el nombre de nuestro hijo ya no es Wolf.. Simplemente no sentíamos que era él. Sólo quería compartirlo porque sigo viendo Wolf por todas partes", explicó en ese momento, pero no fue hasta estas últimas horas que reveló el nuevo nombre del pequeño.

kylie jenner (2).png

La nueva ruptura entre Kylie Jenner y Travis Scott ¿Es la definitiva?

Kylie Jenner y Travis Scott le pusieron fin, nuevamente, a su relación sentimental. Trascendió que el quiebre entre la pareja llegó en las vacaciones navideñas, estuvieron separados para darse un tiempo y en el transcurso se dieron cuenta descubierto que están mucho mejor así.

La noticia sobre la separación se filtró a la prensa y personas cercanas a su círculo le han dado a conocer a Us Weekly que Kylie Jenner y el rapero han decidido terminar su relación.

La empresaria y el cantante iniciaron su romance en 2017, justo unas semanas después de que Kylie rompiese con su expareja, Tyga. El 1° de febrero de 2018 nació su primera hija, Stormi, aunque esto no evitó que sus padres se separaran por primera vez aproximadamente un año y medio después de su nacimiento.

KYLIE JENNER (3).png

La pareja decidió darse una nueva oportunidad en 2020 y retomar su romance. El 2 de febrero de 2021 nació su segundo hijo, que por ahora se le conoce como Wolf.