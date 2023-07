Kourtney Kardashian anunció que se cambió su apellido ¿Cuál fue el motivo?

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCuF-lPMPpC5%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Kourtney Kardashian Barker (@kourtneykardash)

"Por si no lo saben, durante mucho tiempo ha sido una tradición que la novia tome el apellido de su esposo y, tradicionalmente, pierde su segundo nombre y mantiene su apellido, el llamado “apellido de soltera”, como su segundo nombre. El apellido de su marido se convierte entonces en su nuevo apellido", escribió en una de sus stories al respecto.

Así reveló Kourtney Kardashian que estaba embarazada

Varias fueron las ocasiones en las que Kourtney Kardashian y Travis Barker hablaron púiblicamente sobre sus deseos de tener un bebé y ahora esto se hizo realidad. La estrella del reality Keeping Up With the Kardashians anunció que está esperando su primer hijo con su esposo.

El anuncio llegó de una forma poco usual. La empresaria aporvechó el concierto Blink-182 en Los Ángeles el 16 de junio para darle la noticia ante todo el público: alzó un cartel que decía, "Travis, estoy embarazada" y luego besó al baterista.

El embarazo de Kourtney Kardashian llega un año después de que la fundadora de Poosh se casara con el rockero frente a amigos y familiares en Italia en una boda celebrada el 22 de mayo y que en realidad fue la tercera vez que la pareja intercambió votos, después de haber dicho "Sí, acepto" por primera vez durante una ceremonia en Las Vegas en abril pasado.

En ese momento, sin embargo, no tenían una licencia de matrimonio. Semanas después, la pareja legalizó su unión en un juzgado en Santa Bárbara, California, con la abuela de Kourtney, Mary Jo "MJ" Campbell, y el padre del músico, Randy Barker, como testigos.