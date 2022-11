Kim Kardashian se pronunció tras la escandalosa campaña de Balenciaga

Aunque la reconocida casa de moda pidió perdón tras el escándalo en redes y las fuertes críticas, esto parece no ser suficiente, pues sigue siendo el tema del momento y el repudio es cada vez mayor. Y no fue hasta e ste domingo que Kim Kardashian , quien es figura de la marca, rompió el silencio y se pronunció en sus redes sociales.

La modelo utilizó sus historias de Instagram para enviar un mensaje a sus millones de seguidores: "He estado callada durante los últimos días, no porque no me hayan disgustado e indignado las recientes campañas de Balenciaga, sino porque quería tener la oportunidad de hablar con su equipo para entender por mí mismo cómo pudo haber sucedido esto", comenzó diciendo.

WhatsApp Image 2022-11-27 at 23.22.26.jpeg Captura de pantalla: Instagram de Kim Kardashian

El comunicado de Kim Kardashian sobre la campaña de Balenciaga

La empresaria continúo, recordando que es madre de cuatro pequeños, por lo que estas imágenes la han conmocionado y parecido perturbadores. Asimismo, sostuvo que la seguridad de los niños debe tener la máxima consideración y cualquier intento de normalizar el abuso infantil de cualquier tipo no debe tener cabida en nuestra sociedad.

Kim Kardashian más adelante agregó: "Al hablar con ellos, creo que entienden la gravedad del problema y tomarán las medidas necesarias para que esto nunca vuelva a suceder. En cuanto a mi futuro con Balenciaga, actualmente estoy reevaluando mi relación con la marca, basándome en su voluntad de aceptar la responsabilidad por algo que nunca debería haber sucedido y las acciones que espero ver que tomen para proteger a los niños", sentenció.