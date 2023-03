Karol G estuvo en 'El Hormiguero' y dio todos los detalles de su nuevo disco

Este nuevo material contará con 17 canciones, pero la cantante reveló que tuvo que elegir entre más de 70, por lo que hubo indecisión al momento de hacerlo.

"Hace mucho tiempo que yo ya la había buscado. En junio me envió un tema, pero no me sentí conectada, sentía que la canción era increíble, pero no sabía cómo podría hacer yo que brillará más", inició la cantante sobre su más reciente éxito.

"Esta canción nació el mismo día que salió Mamiii con Becky G, la escribí ese día, pero decidí que iba a ser una canción solo para mí, como algo personal. Después me di cuenta por lo que estaba pasando Shakira y la canción volvió a tener sentido".

Karol G habló en 'El Hormiguero' del éxito de 'TQG'

Karol G está muy feliz por el gran éxito de la canción 'TQG', por lo que dio detalles de ella: "La llamé, le mostré la canción y me dijo que sentía mucho la letra, incluso me pidió entrar en la primera parte", destacó haciendo referencia en el día llamó a Shakira.

"Me dijo que esperáramos a sacarla porque tenía la colaboración con Bizarrap en diciembre. La hemos publicado porque ella me dijo que con TQG cerraba un ciclo de su vida", agregó.

"Shakira me contó que se sintió muy identificada con el tema, pero es solo una canción, no va dirigida a nadie en particular, los artistas hacemos eso, vivimos cosas y las contamos en canciones", cerró entre risas.