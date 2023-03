Julieta reveló que sigue en 'Gran Hermano' gracias a una prenda de Romina

Así paso con Julieta como ella misma lo expersó, luego de ser la primera en ser salvada, además de estar muy emocionada, reveló el motivo por el que cree se quedó al menos una semana más. “ Fue la bombacha de Ro que me dio suerte ”, mientras la ex diputada le respondió entre risas: “ Ah, sí, mi bombacha... ”.

Seguidamente Disney siguió firme con la opinión de la penda: “La bombacha cábala”, segundos después Romina le explicó a todos porque Julieta uso su prenda: “Le di la bombacha mía porque se había olvidado de sacar bombachas. Quedate con esa. Ya está, te la doy”.

image (82).jpg

De camino a la cocina, Romina repitió lo que dijo Julieta entre risas: “La bombacha de la suerte”, al mismo tiempo que todos la observaban.

La felicidad de Julieta por seguir en 'Gran Hermano'

Minutos más tarde, Julieta se dirigió al confesionario para mostrar su agradecimiento con el público por seguir en la casa: “Te juro que ese sentimiento de ver mi nombre en el sobre no tiene comparación”, expresó muy feliz.

Seguidamente agregó aún emocionada por seguir una semana más en la casa: “Es algo que algo que no puedo explicar. Me acuerdo y no puedo parar de sonreír”, añadió y se sinceró sobre lo que significa haber podido ingrear al reality.

“Y saber que la gente me acepte así, como soy, eso es lo que más me llena”, confesó. Cabe destacar que hace unos días, ella dudó sobre el apoyo que le tenía el público, cuando decidieron sacar a su hermana antes de lo que ella hubiese querido.