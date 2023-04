Julieta Poggio silencia los rumores de crisis con su novio a través de una romántica foto

El descargo de Julieta Poggio: "no se cansan de difamarme"

Se trata de Lucca Bardelli a quien en muchas ocasiones lo han señalado incluso de serle infiel a Julieta; no obstante ellos siguen juntos y a pesar de todos los rumores de que ya habían finalizado su relación, ella lo desmintió con una reciente foto en sus redes.

Disney como era conocida dentro de la casa, había hablado hace unos dias sobre la posibilidad de irse a vivir con su novio: “No nos estamos viendo mucho", acotó y agregó: “Ahora estoy en mi casa, con mis perros y mi familia. En este momento, me hace re bien tener el apoyo de ellos, me acompañan en todo”.

image.png

La foto entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio que volvieron a encender los rumores de un posible romance

Días después de haber iniciado Gran Hermano, los seguidores del reality comenzaron a decir que Julieta Poggio y Marcos Ginocchio pronto serían pareja debido a las afinidades que tenían en común además de lo bien que se llevaban.

Sin embargo, Julieta fue clara al decir que tenía un novio fuera de la casa, como lo es Lucca Bardelli, por lo que basó la relación con Marcos en solo una buena amistad. No obstante los espectadores siempre quedaron en verlos como una pareja.

Es por ello que las redes explotaron recientemente cuando los ex participantes coincideron en el Bresh, por lo que además de disfrutar de la buena música, aprovecharon el momento para tomarse una foto juntos, por lo que de inmediato volvieron a crecer los rumores de un posible romance.