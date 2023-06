Julieta Poggio se hizo un llamativo tatuaje ¿dedicado a Marcos Ginocchio?

En una de las tantas conversaciones que tuvieron Julieta y Marcos, la participante le hizo una promesa al salteño que haría una vez saliera de la casa, la cual no era otra que tatuarse una de las frases que popularizo durante su estadía en el reality.

image.png

Antes de mostrar el resultado de su trabajo le preguntó a sus seguidores si adivinaban cual era la frase que se había tatuado, por lo que inmediato comenzaron a lanzar algunas: "Fuera malas vibras", “El peor arrepentimiento es el de las cosas que no nos animamos a hacer”, "deja de gritar", “El que no arriesga no gana”, fueron las frases que más coincidieron en la cuenta de Instagram de Julieta

¿Cuál fue la frase que se tatuó Julieta Poggio?

Fueron muchas las opciones que enviaron los seguidores de Julieta, quien luego de un tiempo reveló la frase correcta: “La vida es una”, al mismo tiempo de que mostró la imagen y luego agregó: “Por si en algún momento se me olvida”.

Cabe destacar que hace apenas unos días reveló que termino su noviazgo: “Por el momento ya no estamos más con Lucca. Es difícil hablar de esto en vivo, pero bueno. Está todo más que bien, aunque es un momento muy difícil".

image.png

“Yo estoy encontrándome a mí misma con todas estas cosas nuevas que me están pasando. Y él es una gran persona y siempre voy a valorar un montón lo que hizo por mí, pero sé que se merece lo mejor y hoy no se lo puedo dar”, agregó.

Todo eso ha generado una cantidad de rumores de que Julieta podría haber iniciado una relación con Marcos, aunque en muchas ocasiones han manifestado que son solo amigos.