¿Julieta Poggio participará en el Bailando? Su respuesta a Marcelo Tinelli

Julieta Poggio no quiere volver a relacionarse con estos ex compañeros de Gran Hermano

“Yo siento que estoy en un sueño, esto es lo que siempre soñé, mi mundo y es por lo que tanto trabajé desde muy chiquita y creo que se me dio. Entonces mi cabeza no para de pensar todo el tiempo y me agarra como ansiedad porque hay muchas cosas que quiero hacer también”, dijo.

¿Julieta Poggio será parte del Bailando?

A Julieta Poggio le interesa seguir en el mundo artístico. “Obvio que siento que esto es lo mío, la tele, el teatro, quiero bailar, no me quiero quedar solo siendo influencer o con canjes”, dijo, agregando detalles sobre su experiencia en el canto, baile y actuación en televisión y teatro.

La ex Gran Hermano conversó también sobre las propuestas laborales que han emergido después del show, entre ellas la posibilidad de participar en el show Bailando, producido por Marcelo Tinelli.

Vale recordar que en LAM, en una conversación entre Marcelo Tinelli y Ángel de Brit

o el empresario afirmó que le gustaría tener a Julieta Poggio en la próxima edición de Bailando. .Por su parte, la actriz contestó. “Yo hice un casting para ser chica ShowMatch en su momento. Hice dos, uno que al final fue la pandemia y no se hizo y el segundo me caí en la pirueta. En la doble pirueta me trabé el taco. No tenía que ser. Depende si aceptaría, pero siempre es algo que se quiere, aunque el llamado no existió”.