Julieta Poggio no quiere volver a relacionarse con estos ex compañeros de Gran Hermano

Julieta Poggio dijo que no quería relacionarse con estos ex participantes de Gran Hermano

Julieta estuvo presente en el ciclo virtual Biri Biri ,donde estuvo junto a sus compañeros finalistas Marcos y Nacho, hablando de como fue su participación en el reality, además de decir de forma muy clara con quienes de sus ex compañeros no quiere volver a relacionarse.

"Me sorprendí mucho con Agustín por ejemplo... no me gustó para nada cómo habló de mi, sin mi consentimiento. También vi cosas de Juliana y Maxi, que hablaron boludeces de mi, opinaron de cosas de las que no tienen idea... me difaman, inventan, me molestó realmente. Eso es obvio que lo hacen para seguir generando, para que se hable de ellos", expresó Julieta notablemente molesta.

"Ellos se mostraban totalmente diferentes conmigo dentro de la casa y es obvio que ver lo que vi me iba a molestar. Me llevo a 7 personas increíbles. Dani, Romi, Thiago, Primo, Nacho, Alfa y Lu", cerró enumerando a las personas con las que se llevó muy bien.

Julieta Poggio mostró cómo es su casa en una fiesta con sus amigos de Gran Hermano

La tercera finalista de Gran Hermano, quien llegó a acumular más de dos millones de seguidores en Istagram, celebró a la altura de las circunstancias, con un DJ, gigantografías con su imagen, además los invitados pudieron disfrutar de tatuajes temporales y brillos para festejar esa noche en la que el lema fue “fuera las malas vibras”.

Pero, lo que sin dudas ha impactado a los internautas sobre esta celebración es la enorme vivienda en la que habita Julieta Poggio con su familia. Por lo que se pudo apreciar, se trata de una residencia que cuenta con pileta y extenso jardín, un amplio living, además espacios enormes y bien decorados.

En esta celebración estuvieron presentes Romina Uhrig, Daniela Celis y Thiago Medina. Pero, los fans hicieron notar que Marcos Ginocchio fue uno de los grandes ausentes. “¡Falta Marcos en la fiesta!”, escribió un internauta en Twitter. “No creo que a Marcos le importe mucho ir a la fiesta de Julieta”, “Tendrían que haberlo invitado sin problemas a Marcos”, opinaron también.