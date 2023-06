Julieta Poggio confesó cómo está su relación con Agustín Guardis

image.png

Sin embargo ahora las dos parecen haber superado ese instante y según Julieta todo parece ir bien entra ellas, algo que no sucede con Agustín Guardis el mejor amigo de Marcos Ginocchio, quien dijo unas fuertes palabras de ellas mientras estaba en la competencia.

Las fuertes palabras de Julieta Poggio sobre Agustín Guardis

Recientemente Julieta tuvo una charla con el influencer Martin Cirio en el que confesó cómo está su relación con Agustín, dejando claro que no quiere nada con él: "Todo mal, medio medio no... tipo la peor, la peor. Lo veo y no lo saludo, la verdad que Agustín... ay no, no".

A pesar que en muchas ocasiones Agustín reveló que esa era parte de su estrategia, no parece ser un argumento muy sólido para Julieta quien arremetió con mucha fuerza contra Frodo: "Creo que mi papá es el que menos lo quiere de todos, fue muy fuerte. Imaginate para mi papá ver todas las cosas que decía".

https://twitter.com/elejercitodelam/status/1671955388755857408 Juli Poggio: "Agustín me da asco por las cosas que dijo de mí". #LAM pic.twitter.com/kDMgGcrTNW — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) June 22, 2023

Para cerrar fue muy clara con lo que piensa del ex participante: "Ni en pedo hubo charla. Me parece... asco, me da asco todas las cosas que dijo sobre mí. Vi un compilado de las cosas que decía, no lo podía creer yo", sentenció de manera contundente.