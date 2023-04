Julieta de Gran Hermano sobre los rumores de infidelidad: "es un tema pendiente"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCqUQ3qZp83t%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Gran Hermano (@granhermanoar)

Gran Hermano: las confesiones de Julieta

La tercera finalista del reality también conversó sobre los rumores de infidelidad parte de él y aclaró que fue una situación que le afectó. “Eso fue lo que más me dolió, porque yo decidí exponerme en toda esta locura pero él no y siento que pagó las peores consecuencias y eso me hace sentir muy mal”, dijo.

Nazarena Vélez le comentó a la finalista sobre los rumores que circularon sobre un coqueteo con Marcos Ginocchio en el show y la forma en cómo afectaría esto a Lucca Bardelli. “Eso no lo sentí para nada porque yo sé cómo fui y sé que todo en cámara lenta y con una musiquita, es una película”, aclaró la también modelo.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCqWyV6fvIgz%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Gran Hermano (@granhermanoar)

Julieta también habló sobre los presuntos chats de su pareja con otras mujeres y las imágenes que se habrían filtrado, la influencer reveló: “Nos reencontramos recién el miércoles y no pudimos hablar nada. El tema queda aún pendiente entre la pareja”, enfatizó.

Si bien dejó saber que para ella está muy claro que esas conversaciones son falsas y que confía absolutamente en su novio, le dirigió un mensaje a sus seguidores y les hizo un pedido especial: “Les agradezco un montón, porque sé que lo hacen desde el amor, que me quieren cuidar pero es todo mentira chicas. Esas capturas...¿Qué se piensan, que no sé cómo habla mi novio? No me las manden más porque me duele un montón”, finalizó.