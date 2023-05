¿Juan de Gran Hermano será parte del Bailando?

Hace algunos días el ex participante de Gran hermano Juan Reverdito habló de su difícil su situación económica , manifestando que pensaría que luego de su paso por el reality su vida cambiaría por completo y le lloverían las ofertas, pero hasta los momentos no ha sido así.

" Telefe no me genera ingresos económicos. No fueron las mismas condiciones desde que empezamos a salir cada uno de la casa y siempre lo dije. En tres, cuatro meses, nunca me tiraron un centro y lo poco que hice, siempre lo hice para mí", contó en esa ocasión.

juan Reverdito reveló la cifra que ganan sus ex compañeros de Gran Hermano

"Hay algunos que arreglaron los canjes con 50% para ellos y la productora. Y también se que hay otros que no les pidieron ni un centavo", destacó haciendo ver que algunos de sus compañeros han recibido más oportunidades que él.

Ahora el taxista quiere cambiar eso, por lo que manifestó su deseo de ser parte del Bailando que conducirá Marcelo Tinelli, sin embargo aseguró que ser parte del ciclo, quisiera hacer junto a su novia a quien presentó recientemente.

Juan de Gran Hermano quiere ser parte del Bailando

"Sabés que lindo sería un llamadito. Es una revancha personal que quiero. La verdad es que mostré todo lo contrario de lo que soy adentro de la casa y estar en el Bailando sería un golpe anímico positivo para mí", manifestó hace unos días sobre sus grandes deseos de estar el show.

En una reciente entrevista, Juan presentí a su novia Celeste Rigoni que habló sobre su admiración por el: "Yo lo vi a él el día que entró a Gran Hermano y dije 're contra va a ganar'. Tenía toda la personalidad. Físicamente, ya me había llamado la atención con las trencitas", inició la pareja del taxista.

"Y bueno, después no vi más el programa. Yo hago radio y él vino como invitado y nos conocimos en la puerta. Él es lo más, a mí me encanta. Él es súper sensible, por ahí la gente no lo pudo ver. Él es muy dulce, por lo menos conmigo. No me guió por el personaje de Gran Hermano. Fue un flechazo, en una semana nos pusimos de novios", sumó.

Luego le tocó el turno a Juan que habló con detalles de su relación: "Pareja abierta ni en pedo. Yo soy 0 celoso, cada uno sabe lo que hace. No me meto en el celular de ella, ella tampoco en el mío. Relación tóxica ni loco. Es una relación que estamos re disfrutando".

"Acá hay un casting en vivo. Bailan una cumbia, algo movidito. Ella baila excelente, en casa me dice 'hay que practicar trucos. Si entrás te dan clases, te preparan para no salir a la pista sin nada. Todo se aprende, está bueno", expresó sobre sus deseos de ser parte del show de Tinelli.