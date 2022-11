Jennifer López: La razón por la que Marc Anthony desconfía del matrimonio con Ben Affleck

Aunque el cantante de 54 años no ha expresado directamente su opinión sobre la nueva relación de su ex, hay indicios sobre esta situación. Vale recordare que en julio del año pasado, el medio Hollywood Life reportó que, según una fuente, Marc Anthony solo desea que la madre de sus hijos, Emme y Max, "sea feliz" y que "no le importa con quién está".

jenniferlopez_,marcanthony.jpg

La desconfianza de Marc Anhony con el esposo de Jennifer López

Ahora, cuatro meses después de que Jennifer López y Ben Affleck llegasen al altar, el medio Radar Online reporta que presuntamente Marc Anthony tiene presente el historial de actitudes negativas del actor de 50 años.

"Marc escuchó demasiado sobre cómo Ben se volvió malhumorado y fuera de control como para pensar que era una gran idea volver con él todos estos años después", aseguró una fuente.

Según el informante, el cantante es "desconfiado" con Affleck y "protector" con Jennifer López y sus hijos adolescentes, quienes viven con ellos en Los Ángeles, California. Cabe recordar que el artista puertorriqueño-estadounidense sostiene una relación con la modelo Nadia Ferreira, a quien le propuso matrimonio en mayo de este año.

jloben1.png

El medio publicó que "la intuición de Marc podría no ser equivocada", y se basó también en testimonios de otros informantes quienes aseguraron Ben Affleck"no está feliz" en su matrimonio con Jennifer López, con quien supuestamente discute.

"Él es un tipo de jeans y camisetas, y ahora Jennifer está tratando de decirle qué puede y qué no puede usar", aseveró una persona el pasado mes de septiembre. "Ella odia absolutamente los cigarrillos de Ben, [quien] prometió que los dejaría, pero con todos sus regaños está fumando más que nunca", añadió.