Jennifer López confesó las bromas que le hace Ben Affleck sobre sus atuendos

Las bromas de Ben Affleck a Jennifer López sobre algunos de sus looks

image.png

Es por ello que el actor suele bromear sobre algunas de esa situación tal y como lo reveló Jennifer recientemente: “Ben me hace algunas bromas y me dice cosas como ‘¿Dónde está el resto de la blusa?’ o cosas así y yo le respondo que no hay más.”

Luego la cantante confesó como hacen para equilibrar la estatura de ambos cada vez que salen juntos debido a que ella mide 1.67 y ek 1.96: “Me acomodó un paso detrás de él para poder tomarnos de las manos y posar para las cámaras.”

Jennifer López habló del rol de padre de Ben Affleck

La protagonista de The Mother la cual pronto será estrenada habló de cómo ha sido la vida en pareja con el actor luego de casarse hace poco más de un año en Las Vegas apenas pocos meses después que anunciaron su compromiso.

Jennifer también destacó de manera conmovida el desempeño de Ben como padre: “Es un padre excelente. Él está presente y eso es todo lo que puedo pedir: Un padre presente, amoroso, que se preocupa y está ahí todos los días por sus hijos.”

image.png

“Trata de estar informado de varios temas y puedes darte cuenta que cuando nacieron sus hijos leyó todos los libros y todo lo que posiblemente habría que saber sobre niños, además lo pone en práctica”, sumó López detallando como mejora Ben cada día en su rol como padre.