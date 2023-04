Jamie Lee Curtis respaldó a Karol G luego de la polémica con la revista GQ

La reciente ganadora del Oscar por su papel en la película 'Todo en todas partes al mismo tiempo’, no dudó en darle su respaldo a la cantante: “ Estoy tan feliz de que ella esté dando a conocer un problema que me ha preocupado durante mucho tiempo. Somos seres humanos, no retratos hechos por inteligencias artificiales ”.

Sin embargo, eso no fue todo, debido a que luego agregó otro mensaje sobre los estereotipos de belleza los cuales se han encargado de "matar" el encanto de poder apreciar la belleza de las personas: “Este genocidio en contra de lo naturalmente hermoso es alarmante y necesita ser hablado”.

image.png

“Me anima mucho que una persona joven se una al coro de la desaprobación (...) La industria de los cosméticos quiere que te mires en el espejo y te odies a ti mismo y luego compres su mierda”, cerró muy satisfecha porque Karol G se haya pronunciado de esa forma.

Esto dijo Karol G cuando vio la portada de la revista GQ

"No se ni por donde empezar este mensaje … Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural", inició en su descargo.

"Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios", agregó.

"Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi , es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad", cerró muy molesta la cantante.