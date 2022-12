¡Impactante! Marcelo Tinelli cambia radicalmente su look

Marcelo Tinelli decidió que era hora de cumplir promesas y someterse a un drástico cambio de imagen. Fue así como, tras regresar del Mundial Qatar 2022 y cumplirle la promesa a su hijo Lolo de teñirse el cabello con los colores de la bandera de Argentina, aprovechó para someterse a un radical cambio de look.

Posteriormente, en una entrevista con Ángel de Brito, mostró su cabello totalmente platinado y dio detalles del cambio que se hizo.

marcelotinelli4.png

En ese momento, Marcelo Tinelli agradeció los halagos por su nuevo look y aprovechó la presencia de Marcelo Polino en el estudio para arengar el regreso del Bailando por un Sueño, con sus dos jurados al aire. “Tu nuevo look me gusta más que esa bandera que te habías hecho”, le dijo Ángel de Brito.

La segunda promesa de Marcelo Tinelli

“Ya sabía que me ibas a decir eso, el palazo ya venía de entrada. Habíamos quedado con Lorenzo, cuando estábamos en Qatar, era que primero nos íbamos a hacer una bandera argentina en el pelo, que lo hicimos apenas llegamos”, contestó el también empresario.

marcelotinelli3.png

“Lo que habíamos quedado con Lorenzo cuando estuvimos en Qatar era que primero nos íbamos a hacer una bandera argentina en el pelo y apenas llegamos la hicimos. Después yo me quería poner este color platinado y ahora se viene la segunda parte de la promesa, que es el tatuaje en el pecho, que va a tener de un lado la bandera argentina y del otro lado, las caras de Lionel Messi y de Diego Maradona”, contó Marcelo Tinelli.