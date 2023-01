Ibai Llanos canta a todo pulmón la canción de Shakira y Bizarrap: ¿Indirecta a Piqué?

En varias oportunidades, el streamer español Ibai Llanos ha hablado de la amistad que lo une con el exfutbolista Gerard Piqué , tanto que juntos conformaron la Kings League , uno de los nuevos proyectos del ex jugador del Barcelona FC.

El streamer es presidente de Porcinos FC, equipo que se han situado como uno de los favoritos de dicha competencia, incluso en su debut Javier 'Chicharito' Hernández formó parte de la plantilla, antes de reincorporarse a los trabajos con el LA Galaxy en la MLS.

Y justamente esa relación que existe entre Ibai y Gerard Piqué hizo que un video del streamer en un restaurante mexicano llamara la atención.

ibai1.jpg

Ibai Llanos cantanto la Music Sessions #53

Ibai Llanos, junto a otras personalidades del internet, están de paso en México y mientras cenaban, en el lugar pusieron la nueva canción de Shakira y Bizarrap titulada Music Sessions #53 en la que la colombiana lanza un sinfín de indirectas al exfutbolista del Barcelona.

El español fue grabado cantando a todo pulmón la canción de Shakira y Bizarrap que desde su lanzamiento se convirtió en tendencia en todas las plataformas digitales.

https://twitter.com/IbaiLlanos/status/1619703323753598976 Vivan las noches de México lindo. https://t.co/fCCSFKylts — Ibai (@IbaiLlanos) January 29, 2023

Y, aunque sin lugar a dudas la canción es el tema de moda y además es extremadamente pegadizo y bailable, la posición de Ibai Llanos, quien es cercano Gerard Piqué , hace que su vídeo disfrutando de la canción esté en el punto de mira y haya sido caldo de polémica en redes sociales.

Hasta ahora Gerard Piqué no se ha pronunciado ante esta aparición del streamer y no se espera que lo haga. Numerosas cuentas de Twitter dan por hecho que se trata de un acontecimiento sin importancia y que no repercutirá negativamente en la relación de Ibai y el ex-futbolista.