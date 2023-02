Hicieron la primera fulminante en Gran Hermano ¿Quién la hizo y quién la recibió?

La nominada fue nada más y nada menos que Camila, que es muy conocido que no se lleva bien con algunos de sus compañeros y ahora solo tendrá que esperar a que los votantes decidan si quedará un tiempo más.

Lo que quizás generó más sorpresa, fue que la nominó, que no fue otra que Julieta que argumentó que además no llevarse bien que es una estrategia para que no sea ni ella ni Daniela la quel legue a placa.

image (17).jpg

Gran Hermano: Alfa destapa lo que vivió dentro del reality

Una de las eliminaciones más polémicas de Gran Hermano fue la protagonizada por Walter Santiago, mejor conocido como Alfa, quien fue precisamente el último en haber salido, hasta el momento, de la casa más famosa de la televisión.

Ahora, el exparticipante habló sobre su experiencia en El Debate, conducido por Santiago del Moro, acompañado por los especialistas. “Yo quería cerrar la puerta, como dije de entrada. Siempre que hago algo, lo hago hasta el final. Pero estoy acá porque es un juego, y en el juego podés ganar o perder. Y esta vez la gente eligió que yo me fuera”, fue lo primero que dijo el exconcursante.

image.png

En medio de su explicación, Alfa agregó: “Varias cosas que pasaron en las últimas semanas dentro de la casa me complicaron. Me fui dando cuenta de cosas que no me gustaron. Y quizás me equivoqué en algunas actitudes, como haber enfrentado a Romina. Pero yo no soy de guardarme las cosas”.

En cuanto a su cruce con Romina en Gran Hermano, añadió: “No era un retiro espiritual, no era una reunión de amigos. Era un juego y Romina jugó mejor. Y yo estoy afuera” y habló también sobre los aspectos de su personalidad dentro del show.

“Nunca me creí poderoso. Te juro que no. Jamás me sentí el amo. Siempre fui el mismo. Podría haber quedado afuera en cualquier placa. Pero nunca me creí el amo de la casa”.