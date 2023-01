Guido Kaczka sobre los cambios en El Trece: "pruebas, idas y vueltas"

guido1.jpg

En ese sentido, el ciclo de entretenimiento Los 8 escalones de los 2 millones, conducido por Guido Kaczka, no sufrió modificaciones en su horario, ya que estará en su tradicional horario de las 21:15 pero extiende su duración media hora y finalizará a las 23 horas compitiendo con el reality show que conduce Santiago Del Moro.

Los que piensa Guido Kaczka

Al respecto, Guido Kaczka emitió sus consideraciones: “Ahí estamos, se va moviendo la grilla. El verano siempre trae otros números, otros contenidos, pruebas, idas y vueltas. Los 8 Escalones tiene un margen de 20 minutos, a veces es más corto o más largo, pero se mantiene dentro de lo mismo”, dijo al ser abordado por un movilero de LAM (América).

guido2.jpg

También destacó que: “El programa tiene casi dos años, entregó más de 600 millones de pesos en premios... Me gusta mucho y me tengo que controlar para no jactarme tanto de un programa que me da mucho orgullo. Al programa le va muy bien y nuestra idea es nutrirlo, hacerle pequeños cambios que no le saquen el espíritu al programa pero ir innovando, hacer mejores cosas”.

El conductor resaltó que ha tenido la idea de hacer otro programa televisivo. Sin embargo, “el buen funcionamiento de Escalones hace que sigamos con eso todo lo que podamos. Y además es lo que me gusta a mí, primero que a nadie”.