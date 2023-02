'Gran Hermano': Valentina está muy preocupada por Marcos ¿Qué le sucede?

A pesar que se mostró muy feliz por la llegada de su hermana, no ha podido evitar estar triste y con poco energía, por lo que Valentina, inmediatamente le dijo " Vos no estás bien ", viendo el compartiendo del joven salteño, sobre todo en los pasados días.

Luego de eso, Marcos procedió a contarle a su hermana porque se ha sentido así: “Me quedo adentro de la cama pero no puedo dormir, me tengo que empezar a dormir más temprano”, reveló, por lo que su hermana le dijo que quería ayudarlo con eso.

“Desde que llegaste vos fue otra cosa, me cambió la cara, digamos”, dijo Marcos y agregó: “Estoy disfrutando mucho de los mensajes que me trajiste, aunque a veces te sentís con mucha energía y otras veces, con poca. Pero creo que siempre hay que tratar de ver lo mejor, pensar más en positivo”.

No obstante Valentina no quedó muy conforme, preguntándole de inmediato: “¿A veces te vienen pensamientos negativos a la cabeza?”, a lo que Marcos le fue muy sincero: “Siempre te vienen pensamientos negativos, el tema es reemplazarlos por los positivos." dejando un poco preocupada a su hermana.

¿Por qué lloró Marcos junto a su hermana Valentina en 'Gran Hermano'?

Gran Hermano está en una de sus etapas más emocionante: la recta final. Y, más que nunca, las emociones están a flor de piel, sobre todo porque los concursantes recibieron la visita de familiares y con esto se pudo explorar el lado más sensible de cada uno.

Uno de los que mostró esa sensibilidad a flor de piel fue Marcos Ginocchio, quien no pudo evitar quebrarse durante una conversación íntima con su hermana Valentina y en medio de esto reveló que se quiere ir de la casa más famosa del país.

La frase lapidaria del concursante de Gran Hermano fue "Ya está", entre lágrimas, mientras su hermana insistía en que aguantase unas semanas más.

View this post on Instagram A post shared by Gran Hermano (@granhermanoar)

Los hermanos hablaban de la experiencia de participar en Gran Hermano y la importancia de ahora poder compartirlo juntos, “¿Te habías imaginado que alguien de la familia iba a entrar?”, quiso saber Valentina. Él negó y explicó: “No me imaginé nada. Más allá del premio, como que vine a buscar la experiencia de mi vida”.

Pero, no es la primera vez que el concursante nacido en Salta expresa su malestar por el aislamiento. No obstante, esta vez fue más firme y lanzó la intención de abandonar el reality, en el que permanece desde octubre de 2021. En ese momento, Pluto TV cortó la transmisión en vivo y será en los próximos días cuando se definirá su continuidad en la competencia.