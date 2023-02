'Gran Hermano': Thiago y Daniela tuvieron un apasionado reencuentro ¡Que viva el amor!

Thiago no lo pensó mucho y se fue de in mediato a buscar a Daniela, que pese a todos los problemas que tuvieron en la competencia, se dieron un beso de una forma muy apasionada, dejando sorprendido a muchos, por lo que de inmediato estallaron las redes.

Aunque ninguno de los dos ha mencionado algo al respecto, muchos aseguran que mantendrán la relación fuera dela casa.

Gran Hermano: Thiago enciende polémica al salir con una joven igual a Daniela

Thiago Medina y Daniela Celis fueron una de las primera parejas que surgieron en Gran Hermano, pero ahora el futuro de ambos juntos es una incógnita. Su vínculo está rodeado de incertidumbre y una foto hizo que muchos pensaran que el joven de González Catán había decidido dar vuelta la página y dejar atrás la historia de amor que vivió en el show.

El exparticipante de Gran Hermano generó una ola de rumores al aparece, en una foto, junto a una mujer que es muy parecida a Daniela, con quien tuvo un romance en la casa más famosa del país.

En redes sociales los comentarios no se hicieron esperar: “¡Es igual a Pestañela!”, fue uno de los mensajes en la foto que se volvió viral y que luego fue tema de conversación en distintos programas, en los que se cuestionó si efectivamente Thiago se encontraba en compañía de la “otra Pestañela”.

image.png

Por ejemplo, en el ciclo A la Barbarossa (Telefe), que envió a una notera hasta la playa de Mar de Ajó con el objetivo de entrevistar a la hermana del exconcursante de Gran Hermano, la mediática Camila, con la intención de despejar la duda.

Por otro lado, la panelista Pía Shaw no dudó y le preguntó directamente a Camila sobre el vínculo existente entre el exparticipante y la joven que se ve en foto muy sonriente a su lado. “No, no. Mirá, no es la novia. Es una amiga mía que tiene un boliche. Ella es mamá. Tiene a su esposo. Así que hay que ver lo que dicen...”, dijo la hermana de Thiago.

Y agregó: “Ella es igual. Estando Thiago ahí adentro todos me decían que se parecía a Daniela. Pero ella tiene a su familia”. Lo Inesperado sucedió después cuando Camila también se refirió a la situación sentimental entre su hermano y Daniela, anunciando que la relación entre ellos se dio por terminada.