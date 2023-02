Gran Hermano: Thiago enciende polémica al salir con una joven igual a Daniela

En redes sociales los comentarios no se hicieron esperar: “¡Es igual a Pestañela!”, fue uno de los mensajes en la foto que se volvió viral y que luego fue tema de conversación en distintos programas, en los que se cuestionó si efectivamente Thiago se encontraba en compañía de la “otra Pestañela”.

Por ejemplo, en el ciclo A la Barbarossa (Telefe), que envió a una notera hasta la playa de Mar de Ajó con el objetivo de entrevistar a la hermana del exconcursante de Gran Hermano, la mediática Camila, con la intención de despejar la duda.

Por otro lado, la panelista Pía Shaw no dudó y le preguntó directamente a Camila sobre el vínculo existente entre el exparticipante y la joven que se ve en foto muy sonriente a su lado. “No, no. Mirá, no es la novia. Es una amiga mía que tiene un boliche. Ella es mamá. Tiene a su esposo. Así que hay que ver lo que dicen...”, dijo la hermana de Thiago.

Y agregó: “Ella es igual. Estando Thiago ahí adentro todos me decían que se parecía a Daniela. Pero ella tiene a su familia”. Lo Inesperado sucedió después cuando Camila también se refirió a la situación sentimental entre su hermano y Daniela, anunciando que la relación entre ellos se dio por terminada.

Gran Hermano: ¿Daniela ya se olvidó a Thiago?

Por su parte, Daniela Celis aún continúa en Gran Hermano. Vale recordar que antes de entrar en el show se había separado de su pareja, con la intención de entrar soltera. Sin embargo, adentro de la competencia, empezó una relación amorosa con Thiago Medina, con quien encendieron la pantalla con escenas hot.

Hace varias semanas, la morocha le contó a La Tora y Ariel el sueño que tuvo y sorprendió a todos al revelar que seguía pensando en su novio anterior. “Lo que no me pasó en todos estos meses me está pasando ahora... me duermo y sueño con mi ex”, dijo.