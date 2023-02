'Gran Hermano': a quién votaron y cómo quedó la placa de nominados

Será Julieta Poggio quien tendrá que salvar a uno de los nominados, tras haber ganado hace unas horas el título de líder de la semana. Pero no la tiene fácil, y es que para nadie es secreto que si se tratara de vínculos, 'Disney' salvaría a su amiga Romina, pero horas previas a la gala, ella aseguró que de quedar nominada no quería que la salvara, sino que fuera el público quien decidiera su destino en la casa de 'Gran Hermano'.

Tocará esperar si Julieta Poggio le hace caso o si por el contrario, sigue la intuición de su corazón y continúa apostando por llegar a la final con este trío de hermanitas, sumando a Daniela.

Cómo votaron los participantes de la casa

A la hora de entrar al confesionario a emitir su voto, los participantes decidieron así:

Nacho realizó la nominación espontánea con lo cual sus votos valen más. Para eso decidió darle 3 a Camila y 2 a Alfa.

Luego fue el turno de Julieta y con una larga explicación mediante, votó en primer lugar a Lucila y en segundo a Alfa.

Romina le dio dos puntos a Camila y uno a Alfa.

Llegó el turno de Camila y ella decidió ponerle 2 puntos a Lucila y uno a Romina.

Daniela por su parte votó en primer puesto a Alfa y en segundo a Camila.

Marcos decidió darle 2 puntos a Lucila y uno a Daniela.

La Tora (Lucila) votó a Camila y a Alfa

Y por último Walter (Alfa) decidió darle dos votos a Romina y uno a La Tora.

¿Por qué 'Gran Hermano' le anuló los votos a Romina?

En los últimos días, Romina contó que había soñado con nominar a Alfa, lo que fue tomado como un adelanto a su elección o "voto cantado", y fue castigada por la producción de 'Gran Hermano' en la gala de nominados de este miércoles. Es decir, sus votos fueron anulados.

La exdiputada le había dado dos votos a Camila y dijo: “Creo que es una buena persona, pero por ahí tengo más cariño con otros compañeros”. argumentó. Y luego le dio un voto a Alfa, con quien tuvo un fuerte encontronazo que los distanció.

“La última pelea fue muy fuerte y tocó lo que más me duele. Yo siempre estuve con él , aunque me puse la casa en contra, y él mostró últimamente un carácter muy fuerte, sin filtro, y en la última pelea dijo lo que pensaba. Siento que no me quiere”, justificó.