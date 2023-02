Gran hermano: Nacho se quebró cuando recibió una foto de su mamá

Gran Hermano: ¿Por qué el novio de Julieta Poggio no quiso entrar al reality?

“Traje algo que es muy importante para él. Este portaretrato es muy importante para él, como un amuleto. Es una foto de él cuando era pequeño, con su mamá", dijo Rodolfo.

El papá de Nacho agregó: "Además le traje una mariposa, que es muy representativa para este momento de él. Tengo otra foto que es muy especial de cuando el gobierno español había mandado a las tropas a la guerra de Irak y nos sacamos esta foto con su mamá, que fue cuando nos manifestamos en contra de la guerra".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCo8oKA_My_v%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Gran Hermano (@granhermanoar)

Gran Hermano: la reacción de Nacho

Completamente quebrado, Nacho respondió: “Me sentía mal por no haber traído la foto con mi mamá. La llevaba siempre cuando viajaba a España y acá no la había traído y me sentía mal por eso”, dijo Nacho, completamente quebrado.

Fue el lunes 20 por la noche cuando los participantes de Gran Hermano 2022 recibieron una enorme sorpresa: sus familiares ingresaron a la casa para quedarse una semana junto a ellos.

Aunque Romina esperaba poder ver a sus hijas. Sin embargo, la ex diputada se llevó una desilusión porque no las dejaron entrar y, en su lugar, lo hizo su sobrino, Fabián Herrera.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCo8oyjQsyjA%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Gran Hermano (@granhermanoar)

La concursante de Gran Hermano aprovechó la oportunidad para preguntarle por sus hijas y su familia. El joven le dio algo de información del exterior y la advertencia de Gran Hermano no se hizo esperar.