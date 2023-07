Gran Hermano: Nacho reveló cómo le dice a la Tora en la intimidad ¡Inesperado!

image.png

"Aparte, al trabajar juntos en Fuera de joda, sí o sí nos vemos todos los días. Pero cada uno tiene su espacio y nos respetamos un montón", agrego el ex participante sobre como llevan el día a día y lo que hacen para mantener viva la relación.

El curioso apodo del ex Gran Hermano Nacho a la Tora en su intimidad

Nacho siguió dando detalles de su relación con Lucilla, sorprendiendo sorprendiendo en un instante al mencionar el apodo que le tiene: "No te digo que me considero más grande pero no me siento tan niño como capaz puede parecer de afuera. Lu tiene un lado tierno y amoroso que realmente me sorprende. A veces, le digo: “Vos no sos más Tora, sos Baby Lu”, expresó.

“Tiene ese costado recontra tierno, de compañera total y súper amorosa que la gente no conoce", sumó y añadió sobre que no esperaba llevarse un amor del reality: "No, la verdad que no. Pero estoy muy contento porque es una compañía muy importante. Realmente ella es un amor y tener alguien que te cuide y te valore así, es muy importante.

image.png

"¡¿Si nos afecta la diferencia de edad? No. Ella tiene ocho años más que yo pero eso no modifica nada. No se nota porque los dos somos muy maduros, entendemos nuestros momentos y no hay problemas por la diferencia de edad", continuó.

Nacho y La Tora (1).jpg Aseguran que Nacho y la Tora estarían atravesando una crisis en su relación

"Tenemos confianza entre nosotros y ese respeto en el que cada uno sabe lo que le pasa al otro. Hay fanáticos que quizás no nos quieren juntos por diversos motivos pero nosotros sabemos que nos queremos y elegimos compartir nuestras vidas. Mientras nosotros nos querramos, va a estar todo más que bien", sentenció nacho.