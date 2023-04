Gran Hermano: Nacho revela la realidad de su relación con La Tora en la actualidad

Las dudas de los fans surgieron cuando culminó el reality, ya que se preguntaban si el romance continuaría fuera de la casa más famosa de la televisión y la forma en la que lograron lidiar con la exposición y la fama.

Gran Hermano: ¿Continuó el romance de Nacho y La Tora?

Ante esto, el segundo finalista de Gran Hermano, Nacho Castañares, conversó con Pía Shaw, para A La Barbarossa. “¿Ya formalizaron?”, le preguntó la periodista. “No, no formalizamos. Seguimos como dijimos la otra vez. Pero estamos muy bien, nos estamos viendo seguido y compartiendo un montón de cosas. Vamos muy encaminados”, fue su respuesta.

Al dejar claro que la relación entre estos exparticipantes de Gran Hermano no está totalmente definida, Pía Shaw le preguntó si tienen códigos de permitidos en esta relación sin compromisos ni ataduras.

“Cero. No hay permitidos. Es como una dieta estricta. Si ella quiere, está en todo su derecho. Yo las dietas siempre las hago estrictas. Cumplo el régimen. Basta que me agarra calor, me pongo nervioso”, fue la respuesta de Nacho Castañares.

Y agregó: “Yo soy celoso. No me gustaría que esté con otra persona. Me encanta compartir cosas con ella y en el momento en el que estamos de la relación, no me gustaría obviamente. Si ella quiere, está en todo su derecho”.

También reveló detalles de su relación con la ex concursante de Gran Hermano: “Es un amor. Me hace el desayuno o la comida. Me ha despertado con el mate hecho, tostadas, fruta. El otro día fuimos con mis amigos a la casa de ella y organizó una picada con todos los chicos. Es un amor, realmente”, dijo.