'Gran Hermano': Con mucha emoción, Rodolfo y Valentina se despidieron de la casa

Cabe destacar que Rodolfo el papá de Nacho fue uno de los que más vivió la competencia como un participante más, recibiendo incluso hasta una advertencia por parte de el hermano mayor.

Rodolfo fue el primero en irse:

A solo minutos se haber iniciado la gala, Santiago del Moro se dirigió a todos, y luego de saludar y decir unas palabras, le pidió a Rodolfo que recogiera sus valijas y se marchara de la casa.

De inmediato al papá de Nacho se le vio la tristeza en la cara, pero a la vez la felicidad de haber disfrutado esta experiencia, por lo que se despidió de todos, en especial de su hijo y luego se fue.

Luego le tocó el turno de Valentina:

Minutos después Santiago volvió a llamar a todos para pedirle a Valentina que de igual manera recogiera sus maletas y se fuera de la casa.

Valentina que fue recordada por muchos por tener una gran relación con su hermano, además de darle muchos consejos, se despeidió de todos, especialmente de Marcos y abandnó el lugar.

El día que Rodolfo estuvo cerca de abandonar 'Gran Hermano'

el supremo notó que estaba sucediendo algo irregular con un particpante, especifiamente con Rofolfo el papá de Nacho, por lo que decidieron hacerle una gran advertencia.

“Como todos saben, he recibido en mi casa a la familia de los jugadores, no solo para que se definiera la elección del líder si no también para que les den apoyo”, inició.

“No admite la información de afuera o la manifestación de algún tipo consejo o ayuda ante las estrategias de juego. Está prohibido”, agregó ante la mirada atenta de todos.

“Rodolfo en una charla registrada esta madrugada con algunos integrantes de la casa, incumplió esta norma. Esto no es nada mas que una advertencia y confió que esto no volverá a suceder, de lo contrario, si esto vuelve a suceder, tomare medidas severas”, mientras el papá de Nacho quedó totalmente en silencio.