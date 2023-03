Gran Hermano: ¿Martina pondrá en marcha su plan para desestabilizar a Julieta?

Martina, Holder y Mora.jpg Ingresaron tres nuevos participantes a la casa

El conductor de Gran Hermano explicó que los invitados estarán hasta el viernes y van a conformar duplas con los finalistas, pero advirtió que, en caso de no respetar las reglas, podrían ser expulsados.

“La misión de ellos será acompañarlos. (...) Imaginemos que van a ser sus jefes de campaña. A quién van a acompañar lo vamos a saber cuando ellos descubran la remera con el nombre y el número de teléfono para que la gente los acompañe y los vote”, detalló.

Tras varios minutos de suspenso, se supo quién apoyaría a quién: Mora ayudará a Marcos, Tomás a Julieta y Martina a Nacho. “La campaña ya empezó. Disfruten la semana que el lunes esto termina”, concluyó del Moro.

Gran Hermano: la reacción de Julieta ante Martina

Antes de ingresar a Gran Hermano, Martina había dejado saber un plan que armó para desestabilizar el ánimo de Julieta Poggio en esta recta final del reality.

“Le voy a llevar un pañal”, contó sus historias de Instagram, recordando el accidente escatológico que sucedió a principios de enero, cuando Lucila “La Tora” Villar encontró una mancha rara en uno de los almohadones y señaló: “Esto es caca”. En ese momento, todos habían apuntado hacia la modelo.

A este plan, la ex Gran Hermano le agregó un consejo de su novio, el hermano de su expareja, el cual lanzó otro polémico dicho contra Julieta. “Entrá y decile cornuda”, expresó el chico haciendo referencia a los supuestos engaños del novio de Poggio. “No sé si puedo decir eso, me costó un montón entrar y me van a echar”, respondió la exparticipante con dudas.

La noche del lunes, al entrar a Gran Hermano, el reencuentro de Julieta Poggio y Martina Stewart Usher fue uno de los más tensos. Aunque la influencer quiso calmar las aguas y le elogió el pelo y el peinado, los usuarios estallaron las redes con todo tipo de memes y comentarios.