'Gran Hermano': Marcos se reencontró con su hermano luego de mucho tiempo ¡Gran sorpresa!

"No quiero ni ver dónde están las cámaras porque me voy a poner nervioso", dijo José luego del gran saludo que tuvieron."No era justo que tus hermanos por llegar horas más tarde no pudiera entrar a saludarte", reveló Santiago del Moro.

Cabe destacar que José está estudiando en el extranjero antropología y recursos humanos, por lo que además de lo feliz que está de volver a ver a su hermano le dijo: "Estamos todos orgullosos de vos", mientras Marcos le dijo antes de que se marchara:"Sos mi orgullo más grande, te amo".

'Gran Hermano': Así fue el emotivo encuentro entre Marcos y su padre

Una vez que se marcharon de 'Gran Hermano' los MasterChef y Wanda Nara, Santiago del Moro le comunicó a Marcos que su padre lo estaba esperando en el sum, por lo que de inmediato se paró para reencontrase con su ser querido a quien tenía más de cinco meses sin verlo.

En el sum estaba José, su padre, que apenas vio a su hijo, los dos se conviertiron en uno solo en un abrazo que duró algunos minutos, además que ambos se quebraron por completo. siendo sin duda uno de los momentos más conmovedores de esta temporada.

Después que ambos se calmaron un poco, Jose le dijo algunas palabras: “Tu mamá, tu abu, Valentina, todos te mandan muchos saludos”. Allí el hermano mayor, los interumpió para saludarlos y allí el padre de Marcos le dijo: “Gracias infinitas por cuidar tanto a mi hijo”.

Minutos después, Santiago los interrumpió para decirles que le tenía otra gran sorpresa, siendo su hermano que lo saludó a través de la pantalla: “Hermano, no sabes el orgullo que siento cada vez que alguien habla de vos, te admiro mucho por semejante desafío que te propusiste y que ahora estás conquistando", inició.

"Admiro tu juego limpio, tu compañerismo. Me encantaría estar ahí con vos, pero la beca de la universidad no me lo permite. Me puso muy feliz verte en la tele, tenerte de fondo mientras hago la tarea y sentirme en la cuerda floja cada domingo que te tocó estar en placa, te amo y te extraño, pase lo que pase en la final, vos siempre vas a ser mi gran hermano”, culminó.