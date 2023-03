Gran Hermano: Los premios que recibirán los cuatro finalistas 

Romina Gran hermano.jpg Este lunes Romina se reencontró con sus hijas luego de cinco meses

Quien se consagre como ganador de Gran Hermano recibirá una vivienda más $15.000.000, que se sumará al incremento aportado por la empresa MercadoPago. Para el segundo que acumule la mayor cantidad de votos positivos habrá una casa a estrenar y quien se quede con el tercer puesto tendrá un viaje para dos personas a al lugar del mundo que elija.

El presentador de Gran Hermano; Santiago del Moro, reveló además este martes que en los próximas días los tres finalistas mirarán los castings que hicieron para ser elegidos como hermanitos y los de todos sus compañeros.

El famoso show de Telefe atraviesa su etapa final tras cinco meses en los que los concursantes estuvieron aislados y compartiendo desde la casa más famosa de la televisión. Ya Falta menos de una semana para la tan ansiada final y los votos del público para los finalistas son positivos.

Santiago del Moro (1).jpg Santiago del Moro reveló lo que pasará con la valija que está en la casa desde hace algunos días

Gran Hermano: Romina habla de la separación con su ex

En El Debate de Gran Hermano, la exdiputada reveló que está separada de quien fuera su esposo, Walter Festa, de quien aseguró que se separó por problemas económicos. “Estoy separada, no tengo propiedades”, aseguró.

“Walter, mi exmarido, vivía en un country, alquilábamos ahí, pero yo nunca viví en un barrio cerrado, justamente nuestra separación vino por problemas económicos. Hoy lo digo y no tengo vergüenza, si no no estaría haciendo uñas hasta las 12 de la noche, pero nunca quise hacer un papel de manicura pobre. Cuando me separé de Walter me tuve que mudar, así que empecé a vender las cosas que tenía en mi casa porque él no me podía ayudar a pagar un alquiler”, dijo Romina sobre su estatus económico.