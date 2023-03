Gran Hermano: Las tiernas palabras de José, el hermano de Marcos Ginocchio

Pero, Valentina no es la única hermana de Marcos y ahora se pudieron conocer detalles de su vida familiar y de la estrecha relación que guarda con José Ginocchio, su hermano. En el transcurso del reality ha trascendido que “el primo” ha estado afectado por la partida de sus hermanos, quienes viven en el extranjero.

Gran Hermano: Lo que dijo José Ginocchio sobre Marcos

El concursante de Gran Hermano deslizó algunos datos sobre José, quien estudia en Estados Unidos. “Estuvo en África, estuvo en Nepal... Es una de las personas que más admiro. Cuando vos le preguntás sobre esos viajes nunca te cuenta, porque no le interesa. Es una persona que no lo hace por nada, no busca nada a cambio. Eso es algo que valoro muchísimo de él”, dijo Marcos.

José tiene 24 años, y es estudiante de Antropología y Licenciatura en Derechos Humanos en una universidad de Connecticut, Estados Unidos. En una entrevista en TN Show, destacó: “Tuve la oportunidad de estudiar acá, en Trinity College, gracias a una beca completa que recibí después de graduarme del Colegio del Mundo Unido del Adriático, que también me había becado en 2016″.

Sobre su hermano, confesó los sentimientos que lo unen a él y dejó ver la admiración que siente por el estudiante de derecho.: “Marcos siempre fue nuestro Gran Hermano para Vale y para mí, nada más que ahora el país nos los sacó por un rato”.

En relación al ingreso de Marcos al show, apuntó: “Nos escribió un mensaje diciendo ‘Hola, les quiero contar que quizás entre a Gran Hermano...’, y antes de que pudiéramos charlar, ya estaba en la tele. A todo esto, yo ni sabía que no íbamos a poder hablar por meses. Ojalá hubiera sabido antes, pero bueno, él siempre deja que sus logros hablen por él a su tiempo”.