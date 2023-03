'Gran Hermano': Las palabras de Alfa ante los rumores de un romance con Delfina Wagner

Uno de los participantes que generó muchos comentarios afuera de 'Gran Hermano' , siendo apoyado por unos pero criticados por otros, es Alfa , quien ya no está en la casa, pero siguen hablando de él, especifícamente ahora porque lo relacionan sentimentalmente con Delfina Wegner .

Wegner es una periodista que trabaja para Cronica Tv, siendo vista junto al ex participante en un exclusivo restaurante de San Isidro: “ El finde juntos y a los besos a la vista de todos ”, fueron las plabras del periosta Ulises Jaitt que habló del supuesto romance.

Luego de todo eso Alfa habló en el ciclo 'A la Barbarossa' y allí aclaró todo: “¿Cada vez que salís con alguien o te encontrás con alguien estás en pareja? Entonces yo estoy en pareja con Jano, productor de Telefe, que lo vi seis veces en los últimos quince días”, inició con ironía.

Sesguidamente agregó: “Es una chica macanuda, divina, maneja muy bien las redes y como yo soy neófito en todo esto me está ayudando, me dio algunos tips. No la conocía antes de entrar a la casa. Ella vio una historia mía y se conmovió con el tema ‘De nada sirve’ de mi amigo Moris”.

Walter tambien destacó que ambos comparten la gran pasión por las motos: “Nació como una amistad y no tengo dudas de que podemos ser amigos. Tiene un nivel intelectual que me asombra. Es muy bonita”.

Alfa de 'Gran Hermano' podría iniciar una relación con una joven de 19 años?

Luego de todos los comentarios que dijo de la joven en el ciclo, Nancy Pazos le habló sobre la edad de ella “¡Tiene 19 años!”. “¿Y qué edad tienen tus hijos?”,le preguntó de inmediato Alfa y luego agregó: “¿Y vos no podés compartir divertirte y aprender de ellos?”, a lo que Pazos dijo: “Sí, obviamente”,

“Me puedo enamorar y me puedo casar porque no es mi hija”, destacó Walter sin temor a que lo critiquen, le pidió Pazos indignada. “Si es mayor está bien. Ya decide por sus propios medios”, finalizó Analía Franchín para tratar de evitar la polémica.

Cabe destacar que mientras Alfa estuvo en la casa lo relacionaron con Camila la joven participante de solo 21 años, en la que muchos coincidieron que quería algo más que una amistad con ella, sin embargo el lo negó en muchas ocasiones.