'Gran Hermano': Las contundentes palabras de Ariel sobre el reingreso de Alfa a la casa

En un movil con el ciclo 'A la Barbarossa', Ariel, quien fue muy conocido por tener varios cruces con Alfa en la casa. "No me jode, es juego y ahora lo entiendo. Pero ¿a quién no le hubiera gustado entrar? Se apresuraron", inició.

"Alfa no me invitó a la fiesta que hace el viernes. No tengo el honor. Pero yo iría… Somos compañeros de piso, de programas, pero nada más", destacó muy sincero.

El fuerte descargo de Maxi sobre el reingresó de Alfa a 'Gran Hermano'

Maxi dio muchas razones por la que no está de acuerdo que Alfa entre a la casa: "Consulto a ver cuál era la consecuencia de eso porque digo ‘a ver, yo cumplo las reglas y él no, qué consecuencias tiene’, y no solo que no tiene malas consecuencias sino que lo premian, va a entrar en el programa", destacó.

"Van a darle con el gusto, porque es algo simplemente que él quería y saben que a ellos les rinde por rating, por plata van a dar el pésimo ejemplo de premiar la soberbia, la discriminación, la arrogancia y tantas cosas más que no me animo ni a decir”, sumó.

“Terrible, un asco realmente. Espero que sea una estadía muy pasajera por mis compañeros, porque realmente los compadezco después de haber aguantado tanto, verlo entrar de nuevo a ese tipo,... Ver entrar de nuevo a ese tipo por esa puerta va a ser un infierno, pobres”, cerró furioso.

Durante la gala de este miércoles, se revelará todo el misterio de la valija, y del motivo del reingreso de Alfa a la casa en la que solo estuvo unos minutos pero desató una gran polémica.