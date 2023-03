Gran Hermano: La venganza de Martina que desestabilizó a Julieta

Romina ex de 'Gran Hermano' volvió a cancelar su visita a 'LAM' ¿Qué sucedió?

“Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Es un forr... que la cagó con todas y encima me manda las fotos. Las tengo guardadas en mi celular”, insinuó la exparticipante que ingresó al show con la finalidad de ayudar a Marcos a ganar el show.

https://twitter.com/Tronnk_/status/1638749988183318528 MARTINA VS HOLDER



MARTINA: "No te conviene jugar ese juego a vos, viniste aca al programa, te hiciste el que llorabas contando la historia de amor pelotudo... saliste y la hiciste re mierda."#granhermano #gh2022 #gh22 #Gh2023 #gh23 pic.twitter.com/MPa2TxftYR — TRONK - GRAN UPDATES (@Tronnk_) March 23, 2023

Y, aunque Tomás Holder intentó minimizar la indirecta de la ex Gran Hermano, dando a entender que lo expuesto por Martina era mentira, Julieta respondió furiosa “No sé nada”. En ese momento la modelo prefirió no confrontar y en silencio decidió alejarse de la incómoda escena junto a los monitos.

Sin embargo, las indirectas de Martina Stewart Usher causaron estragos en Juli. Al rato, en una charla con Mora, Nacho y Marcos, la joven reconoció que estaba muy angustiada porque no soporta la actitud de su enemiga en casa. “Cansa todo el tiempo como habla. Me pone de mal humor, me frustra”, admitió entre lágrimas.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCqCI24WLBbi%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Gran Hermano (@granhermanoar)

La boda en Gran Hermano

Gran Hermano está a horas de llegar a su fin y los participantes que llegaron a esa instancia celebrarán con un casamiento entre ellos. En un principio se creía que el “matrimonio” se iba a dar entre dos de los tres chicos, pero los mismos participantes decidieron hacer un festejo “poliamoroso”.

Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Nacho Castañares se “casarán” en una noche especial este viernes, todo comandado por Tomás Holder que oficiará de cura. Mora y Martina serán las madrinas.

Lo que no saben los chicos es que sus excompañeros entrarán otra vez a la casa para ser parte del festejo de la falsa boda que promete traer alegría a la casa, a pocos días del gran cierre del reality.