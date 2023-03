Gran Hermano: La Tora y Coti Romero protagonizan un fuerte cruce

Tras esta segunda eliminación, la ex concursante protagonizó un fuerte cruce con otra ex integrante de Gran Hermano 2022: Coti Romero y esto ocurrió en el programa A la Barbarrosa de Telefe.

"En vez de pedirle la remera a su macho, se la pedía a Nacho", le lanzó la Tora, en una picante escena de celos que causó conmoción entre los panelistas.

granhermano40.png

Gran Hermano: ¿La Tora sintió celos de Coti?

Vale recordar que estas ex participantes no tuvieron una buena relación dentro de la casa, tampoco pertenecieron al mismo grupo y, cuando Lucila Villar pudo entrar de nuevo en el reality, optó por acercarse a Daniela, Julieta y Romina, ex aliadas de Coti.

En ese sentido, Coti Romero le preguntó sobre cuál era su punto después de salir de la casa. "La Tora les decía a las chicas que pensaba que yo era celosa, envidiosa y que afuera iba a ser de esa forma. Quiero saber si piensa lo mismo", lanzó en el programa de Georgina Barbarrosa.

La respuesta de Lucila fue tajante:"Pienso que sí", respondió y agregó que le gustaría"poder hablar y aclarar las situaciones entre las dos". Pero, la tensión volvió a ser parte de la conversación cuando salió a relucir Nacho, con quien La Tora mantuvo un romance en Gran Hermano.

coti-romero.jpg

Coti lanzó: "Dijiste que yo le tenía muchas ganas a Nacho y, sinceramente, pienso que cuando saliste no sé si llegaste a ver que todo fue armado con el Cone", dijo, sobre una jugada para que el joven de 19 años la salve a ella de la placa de eliminación.

Un comentario que no agradó a Lucila, quien no creyó que su ex compañera no tuviera segundas intenciones. "Nacho estaba de líder, queríamos lograr que no te salve a vos porque queríamos que abandones la casa y terminó siendo así", insistió Coti Romero.

"De repente, ella estaba con Alexis en pareja, pero en vez de pedirle la remera a su macho se la pedía a Nacho", insistió Lucila. Pero, Coti le respondió a los panelistas que no tenía intenciones con Nacho. “Nunca me gusto, le tengo mucho cariño. Me parece que coincidimos en muchas cosas, pero no es el tipo de chico que me pueda gustar, si bien es muy lindo", dijo.