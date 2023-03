Gran Hermano: La Tora se quiebra al hablar de la relación con su madre

Fue este martes, cuando la madre de La Toral finalmente abandonó la casa por decisión del público, que la concursante dio a conocer la razón de mostrarse molesta en la última semana y se sinceró sobre cuánto la afectó volver a convivir con su familiar más cercano.

granhermano39.png

Gran Hermano: las confesiones de La Tora

La Tora dijo que: “No me esperaba que viniera mi vieja y vi al resto como la familia Ingalls. A pesar de que ella es la persona que más amo en el mundo, todavía tenemos muchas cosas que resolver. Entonces, no podemos tener esa relación que tiene el resto del mundo”, también dijo que la llegada de Gladys la “descolocó”.

La concursante se confesó en Gran Hermano durante una conversación a corazón abierto con Rodolfo, el papá de Nacho, en la que, llorando, agregó: “Por algo hace cinco años que no vivo con ella. Quizás al ver que todos eran los Ingalls y yo no, me movilizó y me pone mal. Fue una semana muy cargada. Me puse contenta obviamente cuando la vi, pero cuando dijeron que no sabían hasta cuándo se iban a quedar... dije: ‘fulminante a Lucila’”.

Al escuchar todo el relato y verla llorar desconsoladamente, Rodo le pidió a La Tora que valore el hecho de que Gladys decidió entrar a Gran Hermano y se expuso solo para estar junto a ella.

“Sabés lo que es para tu mamá estar aquí, habla de un amor incondicional. Es una valiente. A mí por ejemplo me encantan las cámaras, pero a ella se la nota muy discreta. Nadie tiene relaciones perfectas, pero yo vi el amor que tenés por tu madre. No me caben dudas de eso”, le dijo el papá de Nacho a la novia de su hijo. Y, mientras la contenía, le dijo: “Esas lágrimas son de cosas que tenemos que sacar”.