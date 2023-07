Gran Hermano: La sorprendente revelación del Conejo sobre Coti

image.png

Allí el cordobés sorprendió al contar de detalles íntimos que sucedieron en la relación, además de contar algunos episodios por el que pasa su ex pareja sorprendiendo a muchos, por lo que seguramente estas declaraciones darán mucho de qué hablar en los próximos días.

Gran Hermano: El Conejo se refirió a la salud mental de Coti

Una vez instalado y relájalo en el living, el Conejo no se limitó y disparó con fuerza: "Cuando salimos de la casa, nos pegamos con toda esta realidad, no quisimos hacer psicólogo y nos enfrentamos con periodistas a pelear y los haters que suman, las descargas eran puertas adentro y dijimos: ´Bueno, vamos a tratar de bajar las cosas porque ya se tornaba un poco agresivo", inició.

Luego agregó: "No físicamente pero sí discutíamos cada vez más. Verbalmente no nos tratábamos bien y dijimos los dos: Paremos, nos estamos empezando a lastimar por descargas de otro lado. ¿Qué hacemos? Bueno, dale, tomémonos un tiempito, sanemos lo que hay que sanar y retomemos la relación con más madurez más adelante".

image.png

"Puede ser, ojalá. Siempre y cuando sea desde un lugar sano. Sino prefiero tener esta relación que tengo con ella, que es excelente y apoyándonos. Que tomemos dos caminos distintos no quiere decir nada. Si viene del lado sano, bienvenido sea", sumó detallando sobre que en un futuro espera regrese el vínculo entre ellos.

"Es una suma de todo. Hace seis meses que andamos, la relación en la casa potenciaba todo y afuera fue igual. Éramos los únicos dos que nos apoyábamos acá sentimentalmente, sin la familia y los dos de afuera. Leí eso, le escribí para ver cómo estaba y por suerte está en Corrientes con su familia, donde el afecto es distinto y la contención es otra", manifestó en referencia a la salud mental de la correntina.

SIN VUELTAS #4 | Alexis Quiroga "El Cone".

"No, me enteré por las redes sociales y le dije: ´¿Cómo no me vas a contar?´. A lo mejor no me quería preocupar y la entiendo. Sé que está en su casa y en buenas manos, con sus amigas y su familia. Me preocupé más por cómo está que porque no me lo dijo. Hablé con ella anoche y la noté mucho mejor. Que se quede en Corrientes hasta que arranque el Bailando. Primero la salud mental y después lo demás", sentenció