Gran Hermano: la revelación de Coti sobre su salud mental tras la ruptura

En ese sentido, Coti Romero explicó cómo lleva su propio proceso. “Te amamos Sofi, yo literal estoy con antidepresivos que me recetó el psiquiatra, con psicólogo también y me mareo porque son muy fuertes los medicamentos , tratando de comer un poquito más porque no he tenido apetito, haciendo deportes”, reveló.

Apuntando sobre la importancia de priorizarse frente a los problemas para aprender y sanar,La ex Gran Hermano comentó: “Eso te recuerda cuan importante es la salud mental, tratarse, amarse, hacer terapia, me ayuda mucho y se sale adelante de los dolorcitos qué hay en la vida. Sos muy fuerte y no hay mal que dure cien años”, un mensaje que Jujuy Jiménez agradeció: “Te abrazo fuerte fuerte y te mando todo amor desde acá , vos podes, somos fuertes mujer”.

Pero, la respuesta de los seguidores no se hizo esperar ante la revelación de la ex Gran Hermano: “A vos te pasó por ser mala mina, tóxica, que querés controlar a quién saluda y a quién no tu pareja”, fueron el tono de algunos de los comentarios. “¡Solo son cuernos che! De eso nadie se salva. Agradece que no estas en la cama de un hospital luchando por tu vida”, le dijeron.

Gran Hermano: el mensaje de Coti Romero en TikTok

Anteriormente, Coti Romero publicó un video en TikTok con un audio que todos vincularon a la separación con Alexis Quiroga. Con lágrimas en los ojos, Coti Romero posteó un clip con un mensaje motivacional que emocionó a sus seguidores.

“El hombre que realmente quiere estar contigo, se la juega. Así, sin pretextos, se la juega. No le importa el tiempo, la distancia, los kilómetros...”, comienza diciendo la grabación. Acto seguido, asegura: “¿Y sabes por qué? Porque el hombre que tenga la capacidad de conocerte, va a descubrir cosas que nadie más ha descubierto en tí, y se va a dar cuenta que una mujer como tú es una en un millón, y que jugársela por tí siempre va a valer mucho”.