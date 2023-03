'Gran Hermano': La reacción de Julieta al enterarse que Marcos tiene novia

"No sabía de esto... En la casa dijo que tenía ex. No es lo mismo novia, que ex novia", expresó Julieta luego de que en el ciclo pasaran varias imágenes de la aparente novia del salteño, generando muchas interrogantes en la ex hermanita.

"Tengo una pregunta: ¿es la primera vez que aparece en la tribuna?", luego de que le respondieran que si expresó: "Que raro... justo en la final aparece en la tribuna".

'Gran Hermano': Así reaccionó Julieta luego de quedara en el tercer lugar del reality

Al inicio de la transmisión el conductor saludó a todos con un poco de nostalgia, debido a que todo llegó a su fin esta noche, llenando de mucha emoción y a la vez de muchos nervios a los tres finalistas, debido a que solo uno podría ser el ganador.

Minutos después de eso, Santiago llamó a los hermanitos para comunicarles quien quedó en el tercer puesto, por lo que la tensión de todos se intensificó. Allí y de manera sorpresiva para muchos, anunció que Julieta se quedaba con ese lugar.

Disney como era conocida y en la que muchos pensaron que podía llegar más lejos por el gran apoyo que recibió de parte de los votantes, solo obtuvo el 19.66% de los votos positivos quedando bastante lejos. Sin embargo se llevó un viaje como premio.