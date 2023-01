Gran Hermano: la fuerte reacción de Juliana ante la salida de Maxi

En esos inicios, Maxi le había comentado al ahora ex participante Tomás Holder sobre su acercamiento : “Había que meter un poco de algo a esto. Hubo un intercambio de besos”, le dijo al influencer, quien quedó sorprendido y le pidió mayores detalles de cuándo, dónde y en qué circunstancias se había dado el encuentro.

https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1617358384059015168 Maxi es el nuevo eliminado de la casa de #GranHermano Seguí #GH2022 gratis, las 24hs y en vivo por https://t.co/f0OktsoMR2 pic.twitter.com/4pIsj7yyw7 — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 23, 2023

Por su parte, Juliana no se mostró indiferente: “Si a mí me gusta alguien, ¿voy a estar esperando tanto?”, preguntó entre risas a sus compañeras, para explicar por qué ella y su compañero se habían besado. “Claro, si después afuera tu vida sigue igual. Yo igualmente no creo que lo que pase acá siga afuera. Somos todos muy distintos”, reflexionó Holder ese día sobre la posibilidad de que adentro de la casa se formen parejas que perduren en el tiempo, fuera de Gran Hermano.

Gran Hermano: la reacción de Juliana

Luego de salir por segunda vez de Gran Hermano, la joven de Santa fe comentó en Infobae su descontento por la expulsión. “Estuve muy enojada con la expulsión porque sigo sosteniendo que no dije nada que cambiara el juego por adentro. Ahora sin embargo estoy feliz porque estoy cumpliendo mi sueño, que es hacerme conocida, y tengo la posibilidad de trabajar en los medios”, expresó.

Por ello la salida de Maxi de Gran Hermano en la última gala de eliminación tomó por sorpresa a Juliana. Maxi resultó eliminado con el 52.02% de los votos.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCnvgsXkJef7%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Gran Hermano (@granhermanoar)

“Quién debe abandonar la casa es... ¡Maxi!”, anunció Santiago del Moro y en ese momento Juliana queda desorientada, sentada a un costado del estudio, sin reacción. “¿Qué? ¿Qué? No, boluda...” luego comentó totalmente desencajada.